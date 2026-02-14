Températures fraîches : météo du week-end en République dominicaine





Le temps en République dominicaine ce week-end sera marqué par des précipitations fréquentes et des températures plus fraîches que la normale. Une dépression et un front froid situés au nord des Caraïbes généreront des conditions atmosphériques instables dans une grande partie du pays.

Les précipitations seront principalement concentrées dans la région du Cibao, dans la zone métropolitaine de Saint-Domingue, ainsi que dans les provinces de Monseñor Nouel, La Vega et San Cristóbal, où l’on prévoit des averses accompagnées d’orages isolés. Les autorités météorologiques ont averti d’éventuelles inondations dans les zones vulnérables et recommandent au public de rester à l’écoute des bulletins officiels.

Le temps sera plus frais, les températures étant en chute par rapport aux jours précédents, provoquant une certaine fraîcheur dans certaines régions du pays. Des pluies intermittentes sont attendues samedi et dimanche après-midi, tandis que des averses dispersées pourraient survenir la nuit.