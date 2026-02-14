Construction lente : La classe moyenne pourra-t-elle continuer à acheter des maisons en République dominicaine ?







Le président de l’Association dominicaine des constructeurs et promoteurs immobiliers (ACOPROVI), Annerys Meléndez, a averti que le secteur de la construction traverse une crise marquée par la hausse des coûts des logements et par un ralentissement des projets, conséquence de procédures bureaucratiques et d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Meléndez a expliqué lors du programme télévisé « Uno más Uno » sur Teleantillas que, au cours des deux dernières années, le secteur a connu une diminution soutenue, alors que les prix des logements ont progressé de 45 % à 60 %, limitant l’accès des classes moyennes à des logements décents.

Le dirigeant a souligné que le secteur fait face à une « tempête parfaite » de facteurs : inflation, taux d’intérêt élevés, pénurie de travailleurs qualifiés et retards dans l’obtention des permis et des certifications.

Parmi les solutions proposées, il a mis en avant la nécessité de simplifier les procédures consulaires pour faciliter les documents des travailleurs étrangers, de mettre en place des permis de travail régulés pour la main-d’œuvre haïtienne et de numériser le traitement des permis environnementaux, électriques et sanitaires.

« Tant que nous n’obtiendrons pas des processus plus rapides et plus efficaces, l’économie nationale continuera d’en pâtir, puisque la construction de logements représente environ 80 % du secteur », a déclaré Meléndez.

Le représentant d’ACOPROVI a insisté sur l’intérêt d’un système de guichet unique et d’une voie rapide pour les projets stratégiques afin de stimuler l’investissement et de garantir que les familles puissent accéder à des logements à des prix plus équitables.