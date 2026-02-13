L’ambassade des États-Unis affirme que la fermeture du bureau de la DEA n’affectera pas la coopération sécuritaire bilatérale







Santo Domingo – L’Ambassade des États-Unis en République dominicaine a confirmé que la fermeture du bureau de la Drug Enforcement Administration (DEA) à Santo Domingo est exclusivement le fruit d’une enquête interne et n’affectera pas la coopération sécuritaire bilatérale.

Dans un communiqué officiel, l’ambassade a expliqué que la mesure vise « à laisser le temps nécessaire à une enquête interne menée par cette Ambassade », en soulignant que la coopération entre les deux pays se poursuivra sans interruption.

La mission diplomatique a réitéré que la République dominicaine demeure un allié stratégique des États-Unis dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé à travers la région.

Cette clarification fait suite aux déclarations de l’ambassadrice des États-Unis, Leah Campos, qui a informé les autorités dominicaines que la fermeture du bureau de la DEA n’a aucun lien avec le gouvernement dominicain, un point par la suite repris par le ministre des Affaires étrangères, Roberto Álvarez.

« La République dominicaine demeure un partenaire clé dans nos efforts de lutte contre le narcotterrorisme dans toute la région. Ce travail se poursuivra au même rythme soutenu entre l’ambassade des États-Unis à Santo Domingo et nos partenaires dominicains, même pendant que notre enquête interne est en cours », a déclaré l’ambassade.