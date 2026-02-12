L’ambassade dominicaine des États-Unis accueille la huitième édition de Dominicans on the Hill







Washington, D.C.- L’ambassade de la République dominicaine aux États‑Unis a organisé une réception pour marquer la huitième édition de Dominicans on the Hill, une initiative qui reconnaît le leadership, l’influence et les contributions de la communauté dominicaine sur le territoire américain.

La soirée était dirigée par l’ambassadrice María Isabel Castillo Báez et réunissait des responsables communautaires, des professionnels, des élus, des représentants du secteur privé et des membres du corps diplomatique, dans le but de renforcer les liens entre la République dominicaine et les États-Unis.

Lors de la réception, les intervenants ont mis en lumière l’impact des Dominicains et des Dominicains-américains dans des secteurs clés tels que le service public, la santé, la sécurité, l’entrepreneuriat, la culture et le sport, soulignant leur rôle dans la construction de communautés plus inclusives et prospères.

L’ambassadrice Castillo Báez a souligné que les contributions de la diaspora dominicaine renforcent les liens d’amitié entre les deux nations et enrichissent la société américaine. Le représentant Adriano Espaillat, premier Dominicain-américain élu au Congrès des États‑Unis, a noté que cette réunion avait réuni des centaines de dirigeants, professionnels et étudiants pour célébrer l’engagement politique et social croissant de la communauté.