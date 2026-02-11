Air Century confirme des vols directs entre Santo Domingo et le Venezuela







Santo Domingo.- La compagnie aérienne dominicaine Air Century a confirmé le lancement d’une nouvelle liaison aérienne directe reliant Santo Domingo et le Venezuela, une initiative qui devrait renforcer la connectivité régionale et les liens entre les deux pays.

L’annonce a été diffusée via les canaux de communication officiels de la compagnie, où les voyageurs étaient invités à choisir leur destination préférée au sein de la République dominicaine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l’attention de ses clients, Air Century a incité les passagers à « faire partie de notre prochaine liaison vers le Venezuela », en mettant en avant Caracas, Maracaibo, Valencia et Barquisimeto comme destinations potentielles.

Air Century est actuellement en train de finaliser la logistique opérationnelle et les autorisations réglementaires afin de proposer des vols réguliers au départ de l’aéroport international de La Isabela, à Saint-Domingue vers plusieurs aéroports vénézuéliens. Bien que les horaires des vols n’aient pas encore été rendus publics, la compagnie recueille activement les retours des clients pour aider à déterminer les lieux d’atterrissage les plus demandés.

Le lancement prévu de cette nouvelle liaison s’inscrit dans une tendance régionale où plusieurs transporteurs rétablissent leurs services vers le Venezuela après des périodes de suspension liées à des défis opérationnels et réglementaires. La reprise des vols directs est attendue pour soutenir le tourisme, le commerce et les échanges sociaux entre la République dominicaine et le Venezuela.