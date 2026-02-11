Le nouveau Premier ministre haïtien promet des mesures fermes contre les gangs armés

Après avoir présidé une réunion du Conseil des Ministres, Fils-Aimé a déclaré que l’ensemble des institutions publiques serait mobilisé pour organiser des élections inclusives et transférer le pouvoir à des dirigeants librement choisis par le peuple. Il a averti que les gangs et leurs partisans feraient face à une action implacable de la part de la Police nationale et des Forces armées, soulignant qu’il n’y aurait nul répit tant que la paix ne serait pas rétablie et que les familles pourraient vivre en sécurité.

Plus tôt, Laurent Saint-Cyr, à la tête du Conseil de transition présidentielle (CPT), avait officiellement transmis l’autorité exécutive, marquant la fin du mandat du CPT, mis en place en avril 2024 avec le soutien de l’ONU pour stabiliser le pays et organiser les élections. Fils-Aimé a salué les efforts du conseil tout en admettant que la transition demeure incomplète en raison de la violence persistante. Soutenu par les États‑Unis, il a réaffirmé sa volonté d’ouvrir un dialogue politique et sa détermination à lutter contre les groupes armés qui contrôlent actuellement une grande partie de Port-au-Prince et les principales voies de transport à travers le pays.