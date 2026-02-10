Gouvernement dominicain nomme de nouveaux responsables au MESCyT et à la Contraloría





Rafael Santos Badía, nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie. (Photo : Infotep)

Santo Domingo – Le président Luis Abinader a signé lundi soir un nouveau décret exécutif visant à désigner des responsables clés de deux établissements publics importants, dans le cadre des efforts continus visant à renforcer l’administration gouvernementale.

Dans les modifications formalisées par le Décret 84-26, le président a nommé Rafael Evaristo Santos Badía au poste de ministre du Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie (MESCyT), succédant à Franklin García Fermín. Santos Badía était auparavant directeur général de l’Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP) et apporte des décennies d’expérience dans l’éducation, la défense des droits des travailleurs et le service public.

Le même décret désigne Geraldo Espinosa Pérez comme nouveau Contrôleur général de la République, succédant à Félix Antonio Santana García. Espinosa possède une expertise en comptabilité, gestion financière, budgétisation publique et supervision institutionnelle, avec plus de 24 ans d’expérience dans l’administration publique et le contrôle financier.

Selon la présidence, ces réaffectations visent à renforcer l’efficacité des institutions et ont été transmises aux organismes compétents pour mise en œuvre conformément au pouvoir constitutionnel.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus larges du gouvernement pour accroître la transparence, améliorer la supervision et moderniser la gestion publique à travers les principaux secteurs de l’État.