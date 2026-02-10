





San Francisco de Macorís.- Le ministre de l’Agriculture, Francisco Oliverio Espaillat, a réaffirmé que la République dominicaine poursuivra sa réduction progressive de la main-d’œuvre haïtienne dans le secteur agricole, en insistant sur le fait qu’il n’y a pas de retour possible, car cette main-d’œuvre est devenue rare et coûteuse pour les producteurs. Il a précisé que le pays doit opérer une mutation stratégique vers la modernisation, la durabilité et une compétitivité accrue dans les zones rurales.

Lors d’une tournée dans les régions du nord-ouest et du nord-est, le ministre a expliqué que les pénuries de main-d’œuvre constituent désormais un défi structurel qui ne peut être surmonté que par la technologie, la mécanisation et un financement adéquat. Sur instruction du président Luis Abinader, il a annoncé des projets visant à organiser une foire nationale dédiée aux machines agricoles modernes, comprenant des semoirs, des moissonneuses, des drones et d’autres équipements, avec des crédits à des taux avantageux et des modalités de remboursement pouvant aller jusqu’à sept ans.

Espaillat a insisté sur le fait que la mécanisation est une politique centrale du gouvernement, signalant que des cultures telles que le riz peuvent être mécanisées à toutes les étapes de leur production. Comme mesure immédiate, il a ordonné un inventaire national des équipements agricoles détenus par le ministère afin d’en assurer l’utilisation efficace au soutien des producteurs. Il a également rencontré des riziculteurs à Castañuela pour examiner les conditions du secteur et a procédé à l’installation de nouveaux directeurs régionaux de l’agriculture pendant la tournée, tout en visitant le Projet La Cruz de Manzanillo pour évaluer son état actuel.

Explore Hogar Ecofriendly for ideas on how to live and work sustainably, incorporating eco-conscious practices that can appeal to environmentally-minded customers and promote a greener approach to business.