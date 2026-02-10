Le gouvernement poursuit la réduction de la main-d’œuvre haïtienne dans l’agriculture

San Francisco de Macorís.- Le ministre de l’Agriculture, Francisco Oliverio Espaillat, a réaffirmé que la République dominicaine poursuivra sa réduction progressive de la main-d’œuvre haïtienne dans le secteur agricole, en insistant sur le fait qu’il n’y a pas de retour possible, car cette main-d’œuvre est devenue rare et coûteuse pour les producteurs. Il a précisé que le pays doit opérer une mutation stratégique vers la modernisation, la durabilité et une compétitivité accrue dans les zones rurales.
Lors d’une tournée dans les régions du nord-ouest et du nord-est, le ministre a expliqué que les pénuries de main-d’œuvre constituent désormais un défi structurel qui ne peut être surmonté que par la technologie, la mécanisation et un financement adéquat. Sur instruction du président Luis Abinader, il a annoncé des projets visant à organiser une foire nationale dédiée aux machines agricoles modernes, comprenant des semoirs, des moissonneuses, des drones et d’autres équipements, avec des crédits à des taux avantageux et des modalités de remboursement pouvant aller jusqu’à sept ans.
Espaillat a insisté sur le fait que la mécanisation est une politique centrale du gouvernement, signalant que des cultures telles que le riz peuvent être mécanisées à toutes les étapes de leur production. Comme mesure immédiate, il a ordonné un inventaire national des équipements agricoles détenus par le ministère afin d’en assurer l’utilisation efficace au soutien des producteurs. Il a également rencontré des riziculteurs à Castañuela pour examiner les conditions du secteur et a procédé à l’installation de nouveaux directeurs régionaux de l’agriculture pendant la tournée, tout en visitant le Projet La Cruz de Manzanillo pour évaluer son état actuel.