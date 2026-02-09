Santiago et Puerto Plata : Que fera le président Luis Abinader ce dimanche ?







Ce dimanche, le président de la République, Luis Abinader, inaugurera le nouvel hôtel Holiday Inn et plusieurs projets sportifs à Puerto Plata, et effectuera également des visites religieuses.

Voici l’agenda présidentiel :

Santiago

Activités

10 h 00 : Le président Luis Abinader présidera l’inauguration de l’hôtel Holiday Inn.

Lieu : Hôtel Holiday Inn.

11 h 15 : Le chef de l’État mènera l’inauguration du Centre sportif Gregorio Luperón.

Lieu : Complexe sportif Gregorio Luperón, Puerto Plata.

12 h 00 : Le président rendra une visite de courtoisie à Monseigneur Julio César Corniel Amaro, évêque du diocèse de Puerto Plata.

Lieu : Diocèse de Puerto Plata.

12 h 30 : Le gouverneur dirigera l’inauguration du Centre sportif Gustavo Behall Club.

Lieu : Puerto Plata.

15 h 30 : Le président Luis Abinader mènera le lancement du projet « La Route de la Rencontre ».

Lieu : La Isabela historique, Puerto Plata.