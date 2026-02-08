Opération contre les trottinettes et skateboards électriques à SFM : le maire appelle à l’arrêt des ventes de ces véhicules





« Il est important que la police récupère ces skateboards, qui constituent une épine pour les parents et la communauté de San Francisco de Macorís », a déclaré le maire Alex Díaz.

Des membres de la Police Nationale mènent des opérations à San Francisco de Macorís afin de freiner l’usage excessif de skateboards électriques qui circulent de façon agressive dans les rues de divers quartiers de cette municipalité et d’autres.

L’initiative, qui vise à retirer ces véhicules électriques de la voirie, découle des préoccupations exprimées par des parents et des habitants qui remarquent que la plupart des utilisateurs sont des mineurs, ainsi que de l’absence de licences pour les entreprises qui louent ou vendent ces trottinettes.

Le maire de San Francisco de Macorís, Alex Díaz a salué positivement l’intervention policière et en a profité pour adresser des avertissements à ceux qui vendent des skateboards électriques et aux parents qui jouent le rôle de boucliers pour acheter ces véhicules pour leurs enfants.

En même temps, il a exhorté les propriétaires d’entreprises qui n’ont pas l’autorisation du conseil municipal à fermer ces commerces, ce que Díaz affirme mettre les enfants en danger, ou, faute de cela, à se rendre à l’Hôtel de Ville de San Francisco de Macorís pour obtenir des permis d’exploitation.

De plus, il a souligné que ces entreprises ne permettront pas aux familles de se trouver dans une situation délicate où les enfants s’opposent à leurs parents, et que les commerçants ne peuvent pas louer ce type de véhicule à des mineurs.

Díaz a également adressé une déclaration aux parents qui soutiennent ces mesures, indiquant que si un adulte se rend pour récupérer le véhicule à leur place, il se rend coupable d’irresponsabilité, encourt une responsabilité accrue, tout comme le propriétaire du véhicule, et fera face à la pleine vigueur de la loi. « Prévenez que vous devez fermer ces types d’entreprises », a-t-il ajouté.

En dernier lieu, Díaz a déclaré que « il doit y avoir de l’ordre, qu’il faut planifier, et cela n’a pas été prévu avec le Gouvernement local. Nous exhortons ceux qui exploitent des commerces de ce type et avec cette particularité à les fermer, car nous, la police, y allons déjà et nous allons les fermer ».