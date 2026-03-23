





Santo Domingo.- Omar Chahín, président de l’Association dominicaine des compagnies aériennes, a annoncé que les compagnies aériennes de la République dominicaine augmenteront les tarifs sur l’ensemble des itinéraires à la suite d’une hausse de 21 pesos du prix du carburant d’aviation, une mesure qui devrait influencer les coûts de voyage des passagers.

Selon Chahín, l’augmentation du prix du carburant d’aviation — l’un des postes de dépense les plus importants pour les compagnies — a obligé les opérateurs à prendre des mesures immédiates pour préserver leur viabilité financière. Il a expliqué que le secteur ne peut plus supporter des hausses répétées, surtout face à la volatilité énergétique mondiale liée aux tensions géopolitiques en Iran, qui continuent d’entraîner une hausse des prix du pétrole et des carburants à l’échelle mondiale.

Malgré ces hausses, le secteur aérien dominicain demeure sur une trajectoire de croissance. Des compagnies telles que Air Century, Sky High Aviation Dominicana, RED Air, et Sunrise Airways Dominicana continuent d’étendre leurs itinéraires à travers les Caraïbes, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord, soutenant la croissance du tourisme et la connectivité pour la diaspora dominicaine.

Les dirigeants de l’industrie avertissent que si les prix du carburant continuent d’augmenter, des mesures supplémentaires pourraient suivre, susceptibles d’entraîner de nouvelles hausses des tarifs aériens dans les mois à venir.

Explore Hogar Ecofriendly for ideas on how to live and work sustainably, incorporating eco-conscious practices that can appeal to environmentally-minded customers and promote a greener approach to business.