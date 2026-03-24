Abinader signe un mémorandum d’entente avec l’OCDE à Paris







Paris.- En présence du président Luis Abinader, la République dominicaine a signé un mémorandum d’entente avec l’OCDE à Paris, visant à renforcer la coopération, améliorer les politiques publiques et aligner le pays sur les normes internationales.

L’accord, signé aux côtés du ministre des Affaires étrangères Roberto Álvarez et du Secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann, a eu lieu lors du Forum mondial anti-corruption et intégrité de l’OCDE. Il établit un cadre visant à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et l’échange des meilleures pratiques dans des secteurs clés.

Le mémorandum soutient des réformes dans des domaines tels que la politique économique, la gestion budgétaire, la durabilité environnementale et la gouvernance publique — des facteurs clés pour attirer les investissements étrangers et renforcer le développement institutionnel de la République dominicaine.

Il vise également à accroître la participation du pays au sein des organes de l’OCDE et à faire progresser l’alignement avec ses instruments juridiques, renforçant les efforts de modernisation de l’État et de compétitivité économique.

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