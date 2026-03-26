Camion renversé sur l’autoroute Duarte, trafic dense





Image : source externe

Santo Domingo.- D’importants embouteillages ont été signalés ce mercredi après-midi au kilomètre 9 de l’autoroute Duarte après qu’un camion semi-remorque chargé de matériaux métalliques s’est renversé sur la chaussée.

L’accident a provoqué de longues files de véhicules et d’importants retards pour les conducteurs empruntant cet axe d’entrée et de sortie majeur vers la capitale. Plusieurs artères d’accès dans la zone ont connu peu ou pas de trafic, tandis que d’autres sections ont connu une circulation extrêmement lente.

Les autorités de circulation et les équipes d’urgence étaient sur place pour dégager le camion renversé et réguler la circulation, avec pour objectif de rétablir des conditions normales dans les plus brefs délais.

Les autorités ont exhorté les citoyens à emprunter des itinéraires alternatifs et à rester calmes s’ils devaient se rendre dans la zone affectée. Elles ont également recommandé de conduire avec prudence afin d’éviter d’autres incidents.