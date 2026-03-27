Le gouvernement attribue un contrat de monorail de 29 milliards de RD$ à Santo Domingo







Santo Domingo.- La Fiducie pour le Développement du Système de Transport en Masse a annoncé que la première phase du Monorail de Santo Domingo a été attribuée au Consortium national pour la Mobilité Intégrée (CNMI), qui sera chargé de l’ingénierie détaillée et de la construction des infrastructures et systèmes clés.

Le processus d’appel d’offres, lancé en septembre 2025, s’est déroulé dans le cadre d’un cadre ouvert et compétitif, avec des délais prolongés destinés à favoriser une participation plus large. Les autorités ont souligné que ce processus intégrait des mesures de transparence telles que la création d’un Comité d’observation citoyenne et l’implication d’experts externes de l’Institut Technologique de Santo Domingo et de l’Université Catholique Pontificale Madre y Maestra pour examiner les propositions.

Deux consortiums ont soumis des offres, avec le CNMI obtenant le meilleur score technique et présentant l’offre financière la plus compétitive, s’élevant à près de 29 milliards de RD$. L’évaluation du projet a également inclus des visites de sites et une supervision par des spécialistes indépendants afin de garantir le respect des normes d’approvisionnement.

FITRAM a déclaré que l’ensemble du processus a adhéré aux principes de transparence, de légalité et de concurrence loyale. Le contrat sera signé une fois les garanties requises déposées, marquant une étape clé dans le développement du Monorail de Santo Domingo.