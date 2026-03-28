Nouvelle stratégie gouvernementale pour lutter contre le commerce illégal et promouvoir l’économie formelle







Santo Domingo.- Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des PME, Yayo Sanz Lovatón, a annoncé le renforcement de la stratégie nationale visant à lutter contre le commerce illicite et la concurrence déloyale, en insistant sur une réaction gouvernementale plus coordonnée et plus ferme.

À la suite d’une réunion du Comité de Coordination contre le Commerce Illicite, Sanz Lovatón a expliqué que, en coordination avec le président Luis Abinader, les autorités mettront en œuvre des opérations conjointes réunissant des inspecteurs de la DGII et des Douanes. L’objectif est de s’attaquer à la fraude tant sur le plan matériel que fiscal, assurant un renforcement de l’application et un effet dissuasif.

L’initiative vise à unir les efforts étatiques avec le soutien du secteur privé afin de promouvoir la formalisation économique et une concurrence équitable. Les autorités ont souligné les progrès réalisés grâce au Ceccom, qui a saisi des millions de produits illicites début 2026, dont des cigarettes, des médicaments, de l’alcool et des boissons adulterées.

Les responsables ont également souligné une grande réussite en matière de santé publique : zéro décès dus à l’alcool adulteré au cours des cinq dernières années, après une crise nationale précédente. Les efforts en cours incluent le renforcement des enquêtes, l’amélioration de la coordination entre les institutions et le développement de nouveaux outils afin d’accroître la capacité opérationnelle sans modifier les lois en vigueur.