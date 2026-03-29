Ciudadanos s’attend à de nouvelles hausses des prix du panier





Il a insisté sur le fait que les prix resteront stables pour les prochains mois.

Bien que les autorités et certains secteurs soutiennent qu’il existe une stabilité des prix dans le pays pour la plupart des articles du panier de base, les habitants soutiennent que de nombreux produits demeurent coûteux et qu’ils anticipent de nouvelles hausses en raison de la situation de guerre au Moyen-Orient.

Cela malgré les mesures prises par le gouvernement pour contrer les effets du conflit géopolitique.

Les personnes interrogées dans les quartiers et les marchés de la Grande Santo Domingo indiquent que le coût actuel de bon nombre de produits a réduit leur pouvoir d’achat et que, entre l’alimentation et le paiement d’autres obligations, cela ne leur laisse plus grand-chose.

« Mais regardez les bananes, les œufs et les haricots tels quels. Le riz est resté là, mais il est cher au regard du revenu qu’on peut se permettre », a déclaré José Leonidas Amparo.

Aleida Fernandes, femme au foyer, comprend que, compte tenu de la situation en Iran, qui a fait exploser les prix du carburant, les prix des denrées alimentaires vont augmenter.

« Ici, ils montent toujours, même si le gouvernement affirme qu’il va subventionner, parce que ce pays est comme ça », a-t-il déclaré.

À ce titre, le président de la Fédération dominicaine des marchands (FDC), Iván de Jesús García, a assuré qu’à ce jour il n’y a pas eu d’augmentation des prix pour les produits du panier de base et que les prix actuels demeurent les mêmes qu’en 2025.

« Les effets de l’augmentation du prix des engrais n’ont pas encore été ressentis par les producteurs. Avec la subvention du gouvernement, le coût de production restera le même, nous ne pouvons donc pas parler d’augmentations des produits », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que les prix resteront stables pour les prochains mois.

Bien qu’il ait rappelé que 2025 avait été une année difficile, avec une faible croissance économique et des taux d’intérêt élevés, les gens savent que les produits restent coûteux.

« Ce qui manque, c’est l’argent pour acheter », a-t-il ajouté.