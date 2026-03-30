Les habitants de Villa Mella demandent plus de surveillance policière et de patrouilles

Santo Domingo — Des habitants de plusieurs quartiers de Villa Mella se plaignent du manque visible de présence policière nocturne, ce qui a entraîné une hausse de la criminalité dans la municipalité de Santo Domingo Norte.

Lors d’une visite, il a été constaté que certains commerces de proximité de la zone avaient sécurisé leurs comptoirs par des barres de fer, laissant de petites ouvertures pour manipuler les marchandises et ainsi éviter d’être volés.

Luis, un résident qui se tenait devant son commerce, a déclaré que lorsqu’il habitait rue Jacobo Majluta, des individus sans scrupules étaient entrés chez lui, volant des appareils électroménagers et des espèces.

« Ils sont entrés chez moi deux fois lorsque j’habitais à Jacobo; ils sont entrés et ont volé de nombreuses choses, y compris des appareils et de l’argent. Je ne savais plus comment protéger mes biens, et c’était un horrible sentiment d’insécurité. Encore, même si je vis maintenant (à Guaricano), ils ont tenté de me voler », a-t-il déclaré, appelant la Police Nationale à améliorer les services de patrouille.

Une autre personne, Miguel Ángel, qui a déclaré ne pas tolérer l’insécurité dans la municipalité, a confié que la nuit, il craint de parcourir les rues près de son domicile de peur d’être agressé et de se faire dérober ses biens, car il ne voit que rarement passer les patrouilles de police dans le secteur.

« Ils ne viennent pas la nuit, et c’est justement à ce moment qu’ils devraient être là; vous ne pouvez vous promener nulle part à Villa Mella, nous sommes sans sécurité, la police oublie de patrouiller, et nous sommes exposés à des criminels qui font tout ce qu’ils veulent sur nous », a-t-il expliqué, visiblement agacé par l’insécurité.

Pendant la visite, plusieurs patrouilles de police ont été observées en train d’interpeller des motards. En revanche, les habitants ont réclamé la même action la nuit, affirmant que ces patrouilles passent « deux ou trois fois », les laissant exposés au crime.

« On ne peut même pas rester devant sa maison, car les voyous vous dépouilleront facilement pendant que vous prenez l’air; personne ne peut plus supporter cela, chaque jour les choses empirent et personne ne fait rien pour les améliorer. Seules des promesses de changement existent, mais le changement est introuvable », a déclaré Juan de la Cruz.

Certains responsables municipaux attribuent la criminalité à la consommation effrénée de substances interdites, les décrivant comme la principale cause du manque de contrôle dans la société et chez les jeunes qui s’adonnent à des actes criminels.