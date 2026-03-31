Plus de 70 morts lors d’une attaque de gangs en Haïti

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Port-au-Prince, Haïti – Au moins 70 personnes, dont des enfants, ont été tuées et environ 30 autres blessées lors d’un massacre perpétré par le groupe armé « Gran Grif » dans Jean Denis, dans la région d’Artibonite, au nord de Port-au-Prince. L’attaque a aussi détruit près de 50 maisons et forcé plus de 6 000 habitants à fuir, selon Antonal Mortimé du Collectif Défenseurs Plus.

L’assaut aurait débuté tôt dimanche matin, lorsque le groupe a bloqué les routes d’accès afin d’empêcher les autorités d’intervenir. Des témoignages et des vidéos diffusés sur les réseaux sociaux montrent des assaillants lourdement armés tirant à balle réelle et obligeant les résidents à quitter la zone, tandis que certains habitants ont critiqué la réactivité de la Police Nationale d’Haïti.

Les autorités avaient initialement confirmé un bilan plus modeste, avec au moins 16 victimes et 10 blessés, déclarant que la police était ensuite intervenue et avait repoussé les assaillants. Selon des responsables, les gangs avaient érigé des barricades et creusé des fossés pour retarder les forces de sécurité, leur donnant le temps d’accomplir l’attaque avant de prendre la fuite. La police a indiqué que des opérations étaient en cours pour poursuivre les responsables et rétablir la sécurité dans la région.