VINCI Airports nomme un nouveau directeur général d’Aerodom







Santo Domingo.- VINCI Airports a annoncé la nomination de Cyril Girot au poste de nouveau directeur général des Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), à compter du 1er avril 2026.

Girot apporte une vaste expérience internationale au sein du groupe, ayant dirigé des opérations aéroportuaires complexes et des initiatives stratégiques à travers l’Europe et l’Asie, y compris la gestion de crises et les efforts de reprise du trafic aérien.

Cette nomination intervient à un moment clé pour Aerodom, alors que l’entreprise mène des projets d’envergure tels que le nouveau terminal de l’aéroport international Las Américas, soutenu par un investissement de plus de 350 millions de dollars. La société a indiqué que ce mouvement renforce son engagement envers l’excellence opérationnelle, l’amélioration de l’expérience des passagers et le développement durable des infrastructures aéroportuaires en République dominicaine.