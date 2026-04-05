Alerte : des enfants âgés de 11 ans parmi les 145 intoxiqués par l’alcool pendant la Semaine Sainte







Le Centre des Opérations d’Urgence (COE) a rapporté dans son bilan le plus récent, relatif à ce samedi saint, que 145 personnes ont été prises en charge pour intoxication alcoolique, dont trois mineurs âgés de 11 à 17 ans.

L’agence a également indiqué que 86 personnes ont reçu une assistance pour une intoxication alimentaire pendant les vacances.

À propos de l’opération

Le COE rappelle que l’opération « Conscience pour la Vie, Semaine Sainte 2026 » a débuté le jeudi 2 avril, sur ordre du président Luis Abinader.

Ce déploiement comprend un dispositif de sécurité routière et de prévention, actif à partir de 14 h ce jour-là et qui se prolongera jusqu’au dimanche 5 avril à 18 h, date à laquelle l’opération prendra fin.