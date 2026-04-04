Ministère de l’Environnement applique une zone tampon de 60 mètres sur les plages à Pâques







Santo Domingo.- Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles a renforcé les règles imposant une zone tampon de 60 mètres à partir de la ligne de haute marée pour le stationnement des véhicules sur les plages et les dunes côtières du pays, notamment pendant la période d’affluence des vacances de Pâques.

La mesure, établie sous Résolution n° 026/2025 et signée par le ministre Paíno Henríquez, vise à protéger les écosystèmes littoraux, prévenir les dommages environnementaux et sauvegarder les habitats d’espèces telles que les oiseaux côtiers, les reptiles et les tortues marines contre la pollution causée par les véhicules.

Les autorités ont souligné que l’augmentation du trafic sur les plages pendant la Semaine Sainte accroît les risques environnementaux, rendant la conformité essentielle pour préserver les ressources naturelles. Le ministère a averti que les violations seront pénalisées en vertu de la Loi 64-00, renforçant les efforts en vue d’un tourisme durable, de la protection de l’environnement et d’une utilisation responsable des zones côtières de la République dominicaine.