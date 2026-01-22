COE rapporte six accidents de la circulation lors de l’opération Altagracian 2026







La Altagracia.- Le Centre des Opérations d’Urgence (COE) a indiqué que six accidents de la route ont été enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel altagracien «Conscience pour la Vie 2026», accompagné d’un total de 4 493 prestations d’assistance publique. Les incidents impliquaient des motos, une automobile, un bus, un SUV et un piéton, provoquant un décès en dehors du périmètre de sécurité de l’opération et treize personnes blessées.

L’opération s’est déroulée du 20 janvier 2026 à 14 h 00 jusqu’au 21 janvier 2026 à 18 h 00, avec la participation de plusieurs institutions d’État. Les autorités ont également signalé 20 cas de personnes portées disparues — dont des enfants, des adolescents et des personnes âgées — toutes localisées et réunies en sécurité avec leurs familles.

Dans le cadre des mesures de prévention et de sécurité, le COE a coordonné 3 995 interventions d’assistance routière et 498 services médicaux. DIGESETT a procédé à 1 335 inspections, y compris des vérifications des motocyclistes sans casque, et a saisi 19 véhicules et 122 motos pour des infractions routières. INTRANT a inspecté les intersections et pris en charge les perturbations de la circulation, tandis que les autorités sanitaires ont signalé le traitement de dizaines de patients dans les hôpitaux publics et les centres d’urgence de la région est, y compris les services fournis près de la Basilique d’Higüey.