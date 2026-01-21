Communautés relancent leurs appels à l’action face à la pollution du barrage Hatillo







Sánchez Ramírez , D.R.- Plus d’un mois après des informations concernant une éventuelle pollution au barrage Hatillo, près de Cotuí, dans la province de Sánchez Ramírez, des habitants des communes environnantes exhortent les autorités à agir sans délai afin de protéger la santé publique et l’écosystème du plus grand réservoir d’eau douce des Grandes Antilles.

Dans un communiqué, les membres de la communauté expriment leur inquiétude face à la coloration verdâtre persistante de l’eau, qu’ils affirment s’être accentuée dans plusieurs zones et qui pourrait présenter des risques pour la santé des familles qui dépendent du réservoir pour la pêche, l’agriculture et l’usage quotidien. Alors que le Ministère de l’Environnement a indiqué en décembre 2025 que cette décoloration était due à une prolifération d’algues identifiée lors d’études techniques, les habitants restent convaincus du contraire.

Selon les habitants, des analyses de laboratoire indépendants qu’ils ont mandatés ont détecté une contamination bactériologique et chimique, notamment des coliformes, des Pseudomonas, des streptocoques fécaux et des niveaux élevés de substances telles que le cyanure et les phosphates. Les habitants ont également signalé des odeurs nauséabondes et ont averti des répercussions potentielles sur la santé et l’économie, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les agriculteurs dont les récoltes dépendent de l’eau.

Les communautés appellent les autorités environnementales et sanitaires à mettre en œuvre une surveillance indépendante et transparente, à partager publiquement les résultats et à prendre des mesures urgentes pour protéger à la fois le réservoir et les populations voisines. Elles affirment qu’elles continueront à faire pression pour obtenir des réponses claires et des solutions concrètes face à ce qu’elles considèrent comme un risque croissant pour l’environnement et la santé publique.