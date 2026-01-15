États-Unis et République dominicaine renforcent leur coopération contre le trafic de drogue







Santo Domingo – L’ambassadrice des États-Unis en République dominicaine, Leah F. Campos, a rencontré le vice-amiral José Manuel Cabrera Ulloa, président de la Direction Nationale pour le Contrôle des Drogues (DNCD), afin de renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la criminalité transnationale organisée. Cette rencontre a marqué la première entrevue officielle entre l’ambassadrice Campos et le responsable de l’agence antidrogue dominicaine.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les actions conjointes et les mécanismes de coopération existants pour lutter contre les réseaux criminels opérant sur les scènes régionales et internationales. Elles ont mis en évidence le rôle clé joué par l’Administration américaine de lutte contre les drogues (DEA) et le Bureau des Affaires internationales relatives aux stupéfiants et à l’application de la loi (INL) du Département d’État dans le soutien aux opérations conjointes, à la formation spécialisée et au développement des unités de la DNCD.

Accompagnée par la directrice pays de l’INL, Rebecca Márquez, l’ambassadrice Campos a réaffirmé l’engagement des États-Unis à continuer à soutenir les efforts dominicains visant à renforcer la sécurité, à améliorer le partage d’informations et à renforcer les capacités institutionnelles, contribuant ainsi à des mesures d’interdiction efficaces et à des poursuites réussies contre le trafic de drogue.