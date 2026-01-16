La police haïtienne détruit la maison du chef de gang Barbecue lors d’une frappe de drone







Port-au-Prince.- Les autorités haïtiennes ont confirmé qu’une maison appartenant au chef de gang Jimmy Cherisier, connu sous le nom de « Barbecue », a été détruite mercredi lors d’une opération menée par la Police nationale d’Haïti (PNH) dans le quartier Delmas 6, au centre-ville de Port-au-Prince. La frappe visait ce que les autorités décrivaient comme le quartier général du chef de gang, dans le cadre des efforts visant à reprendre le contrôle du quartier. Aucune victime n’a été signalée.

Dans un bref communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook, la PNH a indiqué que l’opération vise à démanteler les groupes armés qui occupent la zone afin de rétablir la paix. Des vidéos et des images circulant sur les réseaux sociaux montrent une maison distincte des bâtiments environnants, équipée de plusieurs panneaux solaires, qui a été frappée par un drone, suivie d’une forte explosion et d’un épais panache de fumée. Des images ultérieures montrent la structure complètement détruite, ainsi que des débris et un véhicule endommagé.

L’opération implique des actions coordonnées de la Police nationale d’Haïti (PNH), des Forces armées haïtiennes (FAD’H), d’une force opérationnelle créée par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et de la Force de Répression des Gangues (FRG), créée sous mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. Les autorités ont publié peu d’informations officielles, la plupart des détails émanant des réseaux sociaux alors que le public attend de nouvelles mises à jour sur l’ampleur et les résultats de l’opération.