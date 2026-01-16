Ambassade dominicaine près du Saint-Siège présente la culture, l’art et la foi à Rome











Rome.- L’Ambassade de la République dominicaine auprès du Saint-Siège a organisé un rassemblement multiculturel dans l’historique église San Marcello al Corso à Rome, mettant en lumière l’héritage culturel, artistique et spirituel du pays. L’événement a débuté par une messe spéciale présidée par l’ambassadeur dominicain Víctor Suárez Díaz, qui a souligné l’importance de célébrer la foi comme prélude à une soirée d’expression artistique.

La célébration eucharistique a réuni les membres de la communauté dominicaine résidant en Italie, ainsi que des ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, créant un moment de prière et de gratitude qui reflétait les valeurs spirituelles du peuple dominicain. La cérémonie a donné le ton réfléchi au programme culturel qui a suivi.

La soirée s’est poursuivie avec un concert mettant en vedette la chanteuse d’opéra dominicaine aveugle Janette Márquez, dont l’interprétation émouvante a profondément impressionné les participants, accompagnée du jeune pianiste Samuel García, reconnu comme un prodige du piano. Un moment fort de l’événement fut une peinture en direct réalisée par l’artiste dominicain Melanio Guzmán, symbolisant l’unité et la solidarité entre les ambassades dominicaines. Le rassemblement s’est conclu par les adieux à la Vierge pèlerine d’Altagracia, qui retournera en République dominicaine pour participer à la messe traditionnelle à la Basilique de Higüey le 21 janvier, réaffirmant la dévotion du pays envers son saint patron.