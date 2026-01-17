Pistolets à gel hydrogel mortels : un jeu dangereux qui menace la sécurité des mineurs







Bien que présentées comme des jouets inoffensifs, les armes à hydrogel ont suscité des inquiétudes chez les autorités et les spécialistes en raison des risques qu’elles font peser sur la santé des enfants et des adolescents.

Ces dispositifs tirent de petites sphères appelées gellets, composées à 98% d’eau et à 2% de polymère plastique.

Lorsqu’elles absorbent l’eau, les billes se dilatent et deviennent suffisamment fermes pour heurter la peau, et surtout les yeux, avec une force. Leur popularité a crû en Amérique latine et en Europe, où elles se vendent comme une alternative abordable aux jeux de paintball ou d’airsoft.

pistols_shotguns_hydrogel

Risques pour la santé

Les experts avertissent que, malgré leur apparence innocente, ces armes jouets peuvent provoquer de graves lésions oculaires, telles que inflammation, décollement de la rétine, et même perte partielle ou totale de la vision.

pistols_shotguns_hydrogel

De plus, leur conception, semblable à celle des armes réelles, suscite des inquiétudes dans les espaces publics, car elles peuvent être confondues avec de véritables armes et engendrer des situations à risque.

En Argentine, au Panama et au Costa Rica, par exemple, les autorités ont averti que leur vente n’était pas autorisée et qu’elles entrent de manière irrégulière en provenance de pays voisins, aggravant encore le manque de contrôle sur leur usage.

Mesures en la République dominicaine

L’Institut national pour la protection des droits des consommateurs (Pro Consumidor) a interdit la vente de pistolets et de fusils à hydrogel sur l’ensemble du territoire en janvier 2026.

Le directeur exécutif de cet organisme, Eddy Alcántara, a expliqué qu’une opération nationale avait été lancée pour retirer ces articles des magasins de jouets et des commerces, soulignant que la mesure vise à protéger les enfants dominicains contre des risques inutiles.