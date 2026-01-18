Date limite aujourd’hui pour renouveler votre vignette d’immatriculation en ligne





La taxe d’enregistrement des véhicules doit être renouvelée annuellement. (Source externe)



Santo Domingo – La date limite pour renouveler en ligne la Taxe de Circulation des Véhicules (marbete) est ce dimanche 18 janvier ; toutefois, la date limite pour le renouvellement en personne reste ouverte jusqu’au 31 janvier, selon la Direction Générale des Impôts Internes (DGII).

L’agence précise que, via son programme DGII 360, l’autorisation de circuler peut être obtenue via l’application de l’institution ou en consultant www.dgii.gov.do. Pour finaliser le processus, il suffit du numéro de carte nationale d’identité (RNC, Registre National des Contribuables) et des informations relatives à la plaque d’immatriculation du véhicule.

Ceux qui choisissent le renouvellement en ligne peuvent s’attendre à recevoir l’autocollant d’immatriculation de leur véhicule dans environ 4 jours ouvrables à Santo Domingo et 8 jours dans le reste du pays. Les renouvellements en personne sont livrés immédiatement.

À la dernière semaine, environ 800 000 propriétaires de véhicules n’avaient pas renouvelé leur taxe de circulation, et ceux qui l’avaient déjà renouvelée avaient des recettes dépassant 2 milliards de pesos.

Les données de l’agence de perception indiquent que les ventes en ligne ont dépassé les 150 000 véhicules.

Pour la période budgétaire 2025-2026, un total de 2,086,756 véhicules est admissible au renouvellement du marbete, soit une hausse de 193,732 unités par rapport au cycle précédent, lorsque le chiffre était de 1,893,024.

La DGII estime que les recettes totales au cours de ce processus atteindront RD$3,433,806,000, une somme qui mobilise des milliers de propriétaires fonciers à travers le pays chaque année.

Coût du marbete

Les valeurs de l’autocollant restent inchangées par rapport à la période précédente : RD$1,500 pour les véhicules fabriqués jusqu’en 2020 et RD$3,000 pour ceux fabriqués à partir de 2021.

Le processus de renouvellement est disponible dans 47 institutions financières, avec 856 agences à l’échelle nationale, ainsi que dans les bureaux de perception de la DGII à Montecristi et Samaná, jusqu’au samedi 31 janvier 2026.

Sanctions en cas de non-renouvellement