La famille Espaillat affirme que 70 % des victimes de l’effondrement du Jet Set Nightclub ont été indemnisées.







Santo Domingo.- La famille Espaillat a déclaré que, malgré l’absence d’une décision finale de justice, elle a déjà indemnisé 70 % des victimes touchées par l’effondrement du Jet Set Nightclub. Par le biais de la Fondation Raíces de Esperanza, la famille affirme poursuivre la mise en œuvre d’actions concrètes pour soutenir et protéger les enfants qui ont été laissés orphelins à la suite de la tragédie.

Antonio et Maribel Espaillat, s’exprimant au nom de la famille, ont déclaré que dès le départ ils ont agi avec responsabilité, respect et solidarité, en donnant la priorité à l’impact humain sur les familles touchées. Ils ont souligné que, même si rien ne peut réparer la perte subie, leur intention a été d’apporter un soutien au-delà des obligations juridiques et des considérations procédurales.

La famille a également précisé qu’il n’existe toujours pas de décision finale ni de rapport technique validé par le tribunal établissant les causes de l’effondrement ou déterminant la responsabilité pénale individuelle. Ils ont noté que les rapports d’experts demandés depuis les premiers stades de l’affaire seront examinés devant le tribunal le 30 janvier, conformément à la procédure régulière. Les Espaillat ont réaffirmé leur engagement envers la transparence, le respect de la mémoire des victimes et la pleine coopération avec le système judiciaire à mesure que l’enquête se poursuit.