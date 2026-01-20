Opération Altagracian 2026 débute avec plus de 9 000 personnels déployés







Santo Domingo.- L’Opération Altagracian 2026 a débuté ce mardi afin de garantir la prévention, la sécurité et une réponse rapide pendant les festivités de Notre-Dame d’Altagracia. L’opération se déroulera jusqu’au mercredi 21 à 18 h et mobilise 9 121 collaboratrices et collaborateurs et bénévoles à travers l’ensemble de la région est de la République dominicaine.

Coordonnée par le Centre d’opérations d’urgence (COE), en collaboration avec les institutions affiliées et le Gouvernement de La Altagracia, le déploiement a été ordonné par le président Luis Abinader. Son objectif principal est d’assurer la sécurité des personnes se rendant à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame d’Altagracia à Higüey pour commémorer la sainte patronale du peuple dominicain, en couvrant les itinéraires depuis le Pont Juan Carlos sur l’avenue Las Américas jusqu’à la basilique.

Le directeur du COE, Juan Manuel Méndez García, a souligné que les accidents de la circulation constituent la principale préoccupation durant l’opération et a exhorté les voyageurs à agir de manière responsable. Le plan prévoit le déploiement de 113 ambulances, 153 postes de premiers secours et deux hôpitaux de campagne gérés par la Croix-Rouge dominicaine et la Défense Civile dans le secteur de la basilique. Un Centre de Commandement Mobile et des bases opérationnelles, coordonnées avec la Direction des Services d’Urgence Hors du Domaine Hospitalier (DAEH), seront également en place.

L’opération bénéficiera d’un soutien aérien par hélicoptère fourni par le Ministère de la Défense. Un périmètre de sécurité spécial en trois anneaux sera établi autour de la basilique, avec des postes de soins préhospitaliers, des ambulances et des brigades d’assistance mobile. DIGESETT supervisera la sécurité routière, tandis que la Commission Militaire et de Police du Ministère des Travaux Publics assurera une assistance routière avec des ateliers mobiles et des grues. Les autorités ont réitéré leurs appels à éviter l’alcool au volant et à suivre les directives officielles pendant les célébrations religieuses.