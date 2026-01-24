La République dominicaine et Porto Rico signent un accord multi-destinations de 2 millions de dollars

Les deux pays investiront un million de dollars chacun dans une campagne intitulée « Ensemble, nous sommes les Caraïbes », qui, selon El Nuevo Día, vise à promouvoir les îles d’abord en Europe, puis dans une seconde étape, aux États‑Unis.

La gouverneure de Porto Rico, Jennifer González, et le ministre du Tourisme de la République dominicaine, David Collado, ont signé un accord multi‑destination dans les Caraïbes afin de promouvoir les deux pays, avec un investissement total de 2 millions de dollars.

Collado a souligné qu’il existe entre les deux pays un vol d’environ quarante minutes, que les touristes pourront emprunter pour découvrir des destinations aux cultures différentes.

Collado a détaillé les contours de la promotion commune, et la gouverneure a mis en relief la forte connectivité avec JetBlue, Frontier, Arajet et par voie maritime via Caribbean Ferries. Par ailleurs, Balearia envisage d’exploiter un autre service de ferry entre Mayagüez et San Pedro de Macorís, en République dominicaine.

La gouverneure de Porto Rico a déclaré que les touristes prolongeront leur séjour, s’imprégnant de l’expérience des deux cultures en un seul voyage.

D’autres médias indiquent que Collado a déclaré que l’Amérique latine en rêvait depuis plus de quinze ou vingt ans, « et aujourd’hui nous en faisons une réalité ».

L’objectif est que les touristes puissent visiter ces pays lors d’un seul voyage. « Si l’on vient à Madrid, on visite l’Italie ou la France. Pourquoi ne pas inviter les Européens, lorsqu’ils se rendent à Porto Rico ou à la République dominicaine, à prendre un vol de quarante minutes et à profiter de deux destinations aux essences et cultures différentes ? » a déclaré le ministre.

La gouverneure Jenniffer González a rappelé que l’idée est passée d’une conversation informelle à une mise en œuvre réelle suite à la visite de Collado au Palais du Gouvernement à San Juan et à la récente présence du président Luis Abinader à son investiture.

« Cette promotion est restée théoriquement dans les cartons et n’a jamais été mise en œuvre », a noté la gouverneure.

Cet accord vise non seulement à élargir la connectivité aérienne, mais aussi à mettre en place une stratégie qui facilitera la réduction des coûts de déplacement et renforcera les liaisons maritimes.

La campagne officielle sera lancée par le président Luis Abinader à une date qui reste à déterminer.

L’accord d’intégration du tourisme entre les deux nations a été conclu ce jeudi lors de la 46e édition du Salon international du tourisme (FITUR 2026) sur le site d’IFEMA.