Pourquoi Juan Pablo Duarte est-il mort en exil ?

Il s’est battu jusqu’au bout pour l’indépendance de la République dominicaine. Il a consacré sa jeunesse, ses biens et sa vie à la cause patriotique, fondé La Trinitaria et a rendu son dernier souffle pour sa patrie. Pourtant, il est mort loin du pays pour lequel il s’était tant battu. Juan Pablo Duarte est mort en exil.

Ce 26 janvier marque l’anniversaire de la naissance du patriote Juan Pablo Duarte. À cette occasion, le quotidien HOY a interviewé Wilson Gómez, président de l’Institut Duartien, qui a expliqué les raisons historiques et politiques qui ont conduit le principal idéologue de l’indépendance à mourir hors de son pays, et a dévoilédes aspects peu connus de sa vie en exile.

Gómez a expliqué que Duarte est mort en exil parce que, après son retour dans le pays en 1864 avec l’intention de rejoindre la Guerre de la Restauration, le Gouvernement de la Restauration ne lui a pas permis de rester sur le territoire dominicain et l’a obligé à revenir en Venezuela. Prétexte: il était affecté à un poste diplomatique en tant que ministre plénipotentiaire, arguant qu’il serait plus utile à la cause depuis l’étranger.

Wilson Gómez Ramírez

“Au départ, Duarte résista à cette décision, mais finalement, il n’eut pas d’autre alternative,.”

Le président de l’Institut Duartien a rappelé que les exils de Duarte furent une conséquence directe depoursuites politiques: en 1843, en raison de la répression déclenchée par le président haïtienCharles Hérard ; en 1844, en raison des actions du généralPedro Santana ; et en 1864, par la décision elle-même du Gouvernement de la Restauration.

Santana déclare Duarte traître.

“Le groupe conservateur était sans pitié envers Duarte et les Trinitariens. Ils ne pouvaient pas pardonner leur résistance à vivre sous la tutelle de grandes puissances ou de tout autre pays,” a déclaré Gómez.

Pedro Santana

Il a expliqué que les libéraux dominicains, dirigés par Duarte, avaient une vision claire de la souveraineté nationale etrefusaient toute ingérence directe ou indirecte dans les affaires internes du pays. Cette position, associée à leur intégrité politique, à leur foi religieuse et à leur confiance dans le peuple dominicain, a provoqué hostilité et cruauté à leur encontre.

Dans ce groupe conservateur, Pedro Santana et Tomás Bobadilla y Briones furent, selon Gómez, ses adversaires les plus implacables. Santana alla même jusqu’à déclarer Duarte traître et citoyen déloyal, ainsi que d’autres figures éminentes du mouvement Trinitarien.

Pendant son absence, notamment entre 1844 et 1864, le cours des événements politiques du pays devint un obstacle insurmontable à sa réintégration dans la vie nationale. Gouvernements autoritaires, corruption, persécution et insécurité prévalurent, et l’idée de placer la République dominicaine sous la protection de puissances étrangères ne fut jamais abandonnée.

Duarte House Museum Félix Rojas

Bien que les Trinitaires aient subi des capitulations et des trahisons, Gómez a insisté sur le fait que des positions fermes et la fidélité aux idéaux de souveraineté ont prévalu.

« C’est pourquoi, aujourd’hui,182 années après la naissance de notre république, à chaque violation de notre souveraineté, des dirigeants se lèvent en embrassant le drapeau élaboré par Duarte et en invoquant ses pensées et ses idéaux », a-t-il souligné.

La vie de Duarte en exil

À propos de la vie du patriote en exil, Gómez a précisé que celle-ci fut dure, comme celle de quiconque est forcé de quitter son pays contre sa volonté, mais il a rejeté l’idée que Duarte ait vécu dans la défaite ou dans une pauvreté extrême.

Les Trinitaires Félix Rojas

« Il est exagéré de le présenter comme vaincu, vivant dans la pauvreté et des limitations, car il avait toujours les moyens de faire des affaires. Sa famille vivait dignement: elle possédait des biens immobiliers, résidait dans la partie centrale de Caracas, et leur richesse était telle qu’il vendit des propriétés pour retourner dans le pays après l’Annexion à l’Espagne », explique-t-il.

Cependant, peu de choses sont connues de Duarte entre1848 et 1860. Sa sœur Rosa Duarte écrivait dans ses Notes qu’il « passa douze ans à errer à travers l’intérieur du venezuela ». L’historien José Gabriel García rapporte que le patriote s’adonnait au commerce sur les côtes orientales de ce pays, s’aventurant vers l’intérieur des terres le long des rivières Orénoque et Négro jusqu’aux frontières du Brésil.

Certaines sources indiquent même que, en1857, un missionnaire portugais, identifié comme Sanjení, l’aurait trouvé sur le Rio Negro, affluent de l’Amazone, et l’aurait emmené à San Fernando de Apure. D’autres historiens estiment probable que, vers1859, Duarte apprit le décès de sa mère, Manuela Díez, survenu en décembre1858, ainsi que le décret présidentiel déclarant son amnistie en1848.