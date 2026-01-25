Cap Cana : une destination touristique bien établie qui contribue au tourisme en République dominicaine







Cap Cana aujourd’hui n’est pas seulement une destination privée consolidée, durable et avancée, mais elle progresse chaque jour vers le statut de référence en matière de ville intelligente et technologique qui marquera un tournant pour le pays.

Aujourd’hui, la République dominicaine affirme sa position en tant que première économie de la région et en tant que destination touristique la plus développée, ce qui a aussi considérablement augmenté le nombre de visiteurs dans le pays, grâce à la grande diversité d’activités qui ont été ajoutées au tourisme en général au cours des cinq dernières années.

Cap Cana est aujourd’hui non seulement une destination privée consolidée, durable et avancée, mais elle devient rapidement une référence pour les villes intelligentes et technologiques, marquant un point tournant pour la République dominicaine et la destination sportive la plus attractive pour les disciplines de haut niveau et les plus exigeantes. Notre cité incarne de nombreux atouts et avancées attribués au pays dans son ensemble en matière de tourisme et d’économie, car nous sommes une destination diversifiée de tourisme, d’immobilier et d’hôtellerie qui va de pair avec le développement durable, avec une croissance structurée planifiée pour l’avenir, et qui s’approche de plus en plus de sa position de référence mondiale en matière de modernité, de technologie et de tourisme de luxe.

Cap Cana a attiré des investissements totaux s’élevant à environ 4,758 milliards de dollars américains au cours de ses 23 années d’existence, soit une moyenne annuelle d’environ 213 millions de dollars. L’infrastructure sous-jacente, évaluée à plus de 1,2 milliard de dollars, soutient le plus grand ensemble immobilier de luxe du pays. Le projet lui-même génère plus de 20 000 emplois ( directs et indirects ), contribuant de façon significative au bien-être social de la région, et sa vie quotidienne dynamique en fait la cité idéale pour vivre, travailler et profiter des loisirs et des activités de détente.

