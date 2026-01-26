La République dominicaine commémore la Journée Juan Pablo Duarte







Aujourd’hui marque le 212e anniversaire de la naissance de Juan Pablo Duarte, le dirigeant visionnaire et père fondateur qui rêvait d’une République dominicaine libre et souveraine. Né le 26 janvier 1813, Duarte consacra sa vie à la cause de l’indépendance et de la justice, posant les bases idéologiques de la nation.

Guidé par son attachement à la liberté, Duarte fonda La Trinitaria, la société secrète qui organisa et inspira le mouvement qui libéra finalement le peuple dominicain du joug haïtien. Sa détermination et son courage furent essentiels pour façonner la lutte pour l’indépendance nationale.

Juan Pablo Duarte a laissé un héritage durable de sacrifice, de bravoure et d’un profond amour pour la patrie. Il a constamment placé les intérêts de la nation au-dessus des siens, devenant ainsi un symbole durable de responsabilité civique et de patriotisme. Aujourd’hui, sa vision continue de vivre à travers la République dominicaine, inspirant les générations à défendre les valeurs de liberté, de souveraineté et de justice.