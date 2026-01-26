Le président Abinader dirige une parade commémorant le 213e anniversaire de Juan Pablo Duarte







San Francisco de Macorís.- Le président Luis Abinader a dirigé la parade commémorative ce lundi, marquant le 213e anniversaire de la naissance de Juan Pablo Duarte, un événement qui ouvre officiellement le Mois de la Patrie et réaffirme l’engagement de l’État dominicain envers les valeurs de liberté, de souveraineté et de patriotisme incarnées par le Père de la Nation.

Lors de la cérémonie, Juan Pablo Uribe, président de la Commission Permanente des Anniversaires Patriotiques (CPEP), a décrit Duarte comme le Dominicain de la gloire la plus pure et a exhorté les citoyens à imiter son exemple d’amour pour le pays, de travail et de sacrifice. Uribe a également mis en évidence le leadership du président Abinader, notant que son administration reflète les principes du Duarteisme tels que l’honnêteté, l’intégrité, la dignité et une gouvernance transparente.

Le maire de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, et la préfecture provinciale Ana Xiomara Cortés ont tous deux souligné l’importance d’honorer l’héritage de Duarte en défendant l’éthique civique, la responsabilité sociale et le service public. Ils ont insisté sur la transparence et l’engagement envers le bien commun comme des piliers essentiels pour l’avenir de la nation.

À l’issue des actes officiels, le président Abinader a autorisé le démarrage de la parade civico-militaire et policière, qui a réuni des élèves des écoles de la province de Duarte, des unités d’élite des Forces Armées et des divisions spécialisées de la Police nationale. Le président était accompagné de hauts responsables militaires, gouvernementaux et religieux, réaffirmant l’hommage institutionnel à Juan Pablo Duarte et à son héritage durable.