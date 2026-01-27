Abinader inaugure le canal La Vigia pour contrer les travaux haïtiens sur la Rivière Massacre







Dajabón.- Le président Luis Abinader a inauguré la construction d’une nouvelle structure d’admission et la réhabilitation complète du canal La Vigia, des travaux d’infrastructure clés destinés à protéger l’agriculture dominicaine dans la zone frontalière. Le projet vise à neutraliser l’impact du canal construit sur le fleuve Massacre en Haïti, assurant qu’il ne constitue plus un risque pour les agriculteurs de Dajabón.

Le directeur de l’Institut national des ressources en eau (INDRHI), Olmedo Caba, a expliqué que le canal La Vigia a été réhabilité de manière globale et équipé d’une nouvelle structure d’admission qui comprend deux pompes électriques, chacune d’une capacité de 12 000 gallons par minute. Il a souligné que le projet garantit l’approvisionnement en eau pour les producteurs agricoles locaux et a réaffirmé le soutien technique et opérationnel permanent de l’INDRHI dans la région.

Caba a également noté que le projet du barrage Don Miguel est prêt et l’a décrit comme essentiel pour garantir un approvisionnement en eau durable et à long terme tant pour la production agricole que pour la population de Dajabón. En plus de La Vigia, les travaux nouvellement inaugurés bénéficieront à plusieurs canaux d’irrigation dans la région, y compris Veterano 0 et 1, Don Pedro, Finca 28, Caño Frío et El Coco, où de nouveaux puits sont prévus pour soutenir les activités agricoles pendant la saison sèche.