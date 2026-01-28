Le président Abinader déclare 2026 comme l’année de Samaná.







Samaná.- Le président Luis Abinader a mis en valeur le potentiel de Samaná pour devenir un carrefour majeur du tourisme et du développement économique, lors d’une allocution téléphonique prononcée à l’inauguration du parc central Juan Pablo Duarte dans la province. Il a décrit 2026 comme « l’année de Samaná », citant des projets d’infrastructures essentiels qui devraient stimuler la croissance et favoriser la création d’emplois.

Le président a insisté sur l’ouverture complète du port de la baie de Samaná et sur le démarrage des activités du nouveau quai touristique à Arroyo Barril, soulignant que ces deux projets généreront des milliers d’emplois directs et indirects. Il a ajouté que ces évolutions viendront renforcer le secteur touristique tout en complétant l’élan économique déjà observé à Las Terrenas et dans d’autres régions du nord du pays.

Abinader a félicité le ministère du Tourisme, les autorités locales et les habitants pour l’inauguration du parc, qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement urbain et d’amélioration des espaces publics. Le projet vise à améliorer la qualité de vie des résidents tout en accroissant l’attrait de la province en tant que destination touristique.