Entreprise et propriétaire reçoivent une amende de 60 millions de RD$ pour dommages environnementaux à Loma Redonda

San José de Ocoa.- La Cour collégiale du tribunal de première instance du district judiciaire de San José de Ocoa a condamné Agroforestal MACAPI, S.A. et son propriétaire, l’agro-industrial Manuel Castillo Pimentel, pour des dommages environnementaux causés dans la zone de Loma Redonda. La décision prévoit des amendes et une indemnisation totalisant 60 millions de RD$, ainsi qu’une peine de prison avec sursis de deux ans pour Castillo Pimentel.

La décision, rendue par le juge Alfis Brandeli Castillo Castillo et notifiée au Ministère Public en décembre 2025 par le biais du Parquet spécialisé pour la Défense de l’Environnement et des Ressources Naturelles (Proedemaren), a reconnu les prévenus coupables de multiples infractions aux lois environnementales et forestières. La cour a ordonné le paiement d’une amende de 50 millions de RD$ au profit de l’État dominicain, en plus de 10 millions de RD$ en tant que réparation civile pour préjudice moral, tout en suspendant la peine de prison conformément au Code de procédure pénale.

La cour a également ordonné la restauration d’environ 100 tareas de terrain affecté au moyen d’un plan de reboisement utilisant des espèces indigènes, sous la supervision du Ministère de l’Environnement. Selon le parquet, les dommages environnementaux comprenaient une déforestation à grande échelle, des atteintes à la biodiversité et aux ressources en eau, ainsi que la construction d’infrastructures non autorisées, soulignant la gravité des infractions et renforçant l’engagement de l’État envers la poursuite des crimes environnementaux.