INFOTEP et PROCIGAR inaugurent une école de formation au tabac à Tamboril

Santo Domingo – L’Institut National de Formation Technique et Professionnelle (INFOTEP), en partenariat avec l’Association des Producteurs de Cigares de la République dominicaine (PROCIGAR), a inauguré l’École PROCIGAR–INFOTEP des Cultivateurs de Tabac à Tamboril, un projet dédié au renforcement de la formation technique, au développement productif et à l’emploi dans l’un des secteurs économiques les plus emblématiques du pays.

Pour sa phase initiale, l’établissement a ouvert ses portes avec quatre groupes dédiés à la confection de cigares, regroupant 88 participants qui bénéficieront de 135 heures de formation pratique couvrant l’ensemble des étapes de la production du cigare, depuis la sélection et le traitement des feuilles jusqu’au roulage, à la finition et au contrôle de qualité. L’inauguration a été conduite par la directrice adjointe de l’INFOTEP, Maira Morla, le maire de Tamboril, Anyolino Germosén, le président de PROCIGAR, Litto Gómez, et Johannes Marinus Kelner, vice-ministre du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME.

Les responsables ont souligné que cette initiative représente une étape clé dans le renforcement du capital humain de l’industrie tabacole et dans la garantie de sa durabilité. L’école vise à préparer des artisans qualifiés capables de s’intégrer immédiatement au secteur, d’accroître la productivité et de générer des revenus durables pour les familles locales, tout en renforçant la position de Tamboril en tant que référence mondiale dans l’artisanat du cigare grâce à une collaboration efficace entre les secteurs public et privé.