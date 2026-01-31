République dominicaine, pays le plus primé aux Prix ibéro-américains de la Qualité 2025

Madrid – La République dominicaine a dominé les Prix Ibero-américains de Qualité 2025 (PIC), qui se sont tenus à Madrid, en Espagne, après avoir remporté un total de quatre prix d’or et un prix d’argent, faisant d’elle le pays le plus récompensé lors de la cérémonie de cette année.

Dans le secteur public, les distinctions d’or ont été attribuées à la Direction générale de la comptabilité gouvernementale (Digecog), à l’Hôpital pédiatrique Dr. Hugo Mendoza et au Centre éducatif Cometas de Esperanza. Du côté du secteur privé, la Cooperativa La Vega Real a également reçu l’or, tandis que l’Institut technologique de Saint-Domingue (INTEC) a obtenu l’argent dans la catégorie des Bonnes pratiques alignées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’Hôpital pédiatrique Dr. Hugo Mendoza a franchi une étape historique en devenant la première institution dominicaine à obtenir la distinction « Gold Trajectory », après avoir remporté la caté gorie d’or pour la troisième fois. Par ailleurs, le Centre éducatif Cometas de Esperanza a remporté l’or pour la deuxième fois, renforçant son leadership en matière d’innovation éducative et sociale.

Cette édition marque la première fois que la République dominicaine remporte trois prix d’or dans le secteur public au niveau ibéro-américain. Depuis 2010, seize institutions publiques dominicaines ont été reconnues par le PIC. Notamment, depuis 2020 — sous l’administration du président Luis Abinader — le pays a remporté au moins un prix d’or à chaque édition du concours.

Le Prix Ibero-américain de Qualité (PIC) est considéré comme l’une des distinctions institutionnelles les plus prestigieuses d’Amérique latine, conférant une crédibilité internationale et favorisant l’excellence, l’innovation et l’amélioration continue dans la gestion publique et privée. Souvent appelé la « Récompense des récompenses », seules les institutions qui ont remporté leurs prix nationaux respectifs de qualité sont éligibles à la compétition.