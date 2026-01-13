L’activité manufacturière en République dominicaine recule en décembre, selon AIRD



Santo Domingo.- L’Association des Industries de la République dominicaine (AIRD) a annoncé que l’activité manufacturière a reculé au cours du mois de décembre 2025, alors que l’Indice Mensuel d’Activité Manufacturière (IMAM) a chuté de 10,3 points pour atteindre 49,1, tombant en dessous du seuil des 50 points qui marque l’expansion. Ce résultat représente une baisse marquée par rapport aux 59,4 points enregistrés en novembre, signalant une diminution de l’activité industrielle.

Selon l’AIRD, la contraction a été principalement provoquée par les baisses des ventes et de la production, les deux variables ayant l’impact le plus fort sur l’indice. L’organisation a expliqué que l’IMAM, dérivé de l’indice des directeurs d’achat (PMI), offre un aperçu mensuel de la performance manufacturière, où les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance et celles en dessous reflètent une contraction.

En décembre, quatre des cinq composantes de l’indice ont affiché des baisses. Les ventes et les volumes de production ont chuté nettement, tandis que l’emploi et les stocks de matières premières se sont également affaiblis. Seuls les délais de livraison des fournisseurs se sont améliorés. L’AIRD a noté que ces résultats reflètent une dynamique manufacturière plus faible à la fin de l’année.

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.