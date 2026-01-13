L’activité manufacturière en République dominicaine recule en décembre, selon AIRD







Santo Domingo.- L’Association des Industries de la République dominicaine (AIRD) a annoncé que l’activité manufacturière a reculé au cours du mois de décembre 2025, alors que l’Indice Mensuel d’Activité Manufacturière (IMAM) a chuté de 10,3 points pour atteindre 49,1, tombant en dessous du seuil des 50 points qui marque l’expansion. Ce résultat représente une baisse marquée par rapport aux 59,4 points enregistrés en novembre, signalant une diminution de l’activité industrielle.

Selon l’AIRD, la contraction a été principalement provoquée par les baisses des ventes et de la production, les deux variables ayant l’impact le plus fort sur l’indice. L’organisation a expliqué que l’IMAM, dérivé de l’indice des directeurs d’achat (PMI), offre un aperçu mensuel de la performance manufacturière, où les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance et celles en dessous reflètent une contraction.

En décembre, quatre des cinq composantes de l’indice ont affiché des baisses. Les ventes et les volumes de production ont chuté nettement, tandis que l’emploi et les stocks de matières premières se sont également affaiblis. Seuls les délais de livraison des fournisseurs se sont améliorés. L’AIRD a noté que ces résultats reflètent une dynamique manufacturière plus faible à la fin de l’année.