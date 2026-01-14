Tir dans un magasin chinois à Verón-Punta Cana: trois blessés







Verón.- Une fusillade ayant blessé trois personnes s’est produite lundi après-midi, vers 17 h 10, dans le magasin chinois « Long », situé sur l’avenue Barceló près du supermarché Olé à Verón–Punta Cana, selon la Division des enquêtes criminelles (DICRIM).

Les enquêtes préliminaires indiquent que l’incident a commencé par une dispute houleuse entre deux employées de l’établissement : Natacha Benjamin, 24 ans, de nationalité haïtienne, et Carmela Bello Raúl, 46 ans, dominicaine. La querelle s’est intensifiée et a failli tourner à une confrontation physique, poussant le garde de sécurité du magasin, Rafael Hernández Hernández, à intervenir pour les séparer.

Lors de l’affrontement, Benjamin aurait désarmé le garde, s’emparant de son arme de service — un revolver Taurus de calibre .38 — et aurait tiré quatre coups à l’intérieur du magasin. En conséquence, Mayloveda Pierre, haïtienne, a reçu une balle au cou avec une plaie d’entrée et de sortie, tandis que Dorcelin Climat, également haïtien, a été blessé à la jambe gauche. Bello Raúl et un client qui se trouvait à l’intérieur du magasin au moment des faits ont également été blessés.

Après le premier tir, deux employés masculins ont tenté de maîtriser l’agresseur mais ont également été touchés lors de l’affrontement. Les agents de la DICRIM ont appréhendé Benjamin sur les lieux, et elle demeure en détention pendant que les autorités entament les procédures judiciaires correspondantes.

Les enquêteurs de la Police nationale continuent de collecter des preuves et d’éclaircir les circonstances entourant l’incident. Les trois Haïtiens blessés restent hospitalisés, et leur état de santé n’a pas encore été communiqué officiellement.