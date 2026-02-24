Tempête de neige aux États‑Unis oblige l’annulation de 15 vols chez AILA



Santo Domingo.- Au total, quinze vols ont été annulés ce mardi 24 février à Las Américas International Airport en raison d’une tempête de neige touchant plusieurs régions des États-Unis.

Sur les vols annulés, huit d’entre eux étaient opérés par JetBlue, tandis que le reste des annulations concernaient Delta Air Lines, Spirit Airlines, et United Airlines.

Selon Listín Diario, des dizaines de vols ont été suspendus au cours des deux derniers jours alors que la tempête hivernale a gravement perturbé les déplacements aériens dans plusieurs villes américaines.

Les passagers sont encouragés à contacter directement leurs compagnies aériennes afin d’obtenir les dernières informations sur les options de replanification et les dispositions de voyage alternatives.

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.