Tempête de neige aux États‑Unis oblige l’annulation de 15 vols chez AILA







Santo Domingo.- Au total, quinze vols ont été annulés ce mardi 24 février à Las Américas International Airport en raison d’une tempête de neige touchant plusieurs régions des États-Unis.

Sur les vols annulés, huit d’entre eux étaient opérés par JetBlue, tandis que le reste des annulations concernaient Delta Air Lines, Spirit Airlines, et United Airlines.

Selon Listín Diario, des dizaines de vols ont été suspendus au cours des deux derniers jours alors que la tempête hivernale a gravement perturbé les déplacements aériens dans plusieurs villes américaines.

Les passagers sont encouragés à contacter directement leurs compagnies aériennes afin d’obtenir les dernières informations sur les options de replanification et les dispositions de voyage alternatives.