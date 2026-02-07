Ambassade des États-Unis réaffirme son soutien au Premier ministre haïtien avant l’expiration du mandat CPT







Haïti.- L’ambassade des États-Unis en Haïti a réaffirmé, mercredi, son soutien à la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, en insistant sur son appui aux efforts visant à édifier un Haïti fort, prospère et libre, alors que le mandat du Conseil présidentiel de transition (CPT) approche de son échéance le 7 février.

Dans un communiqué distinct, l’ambassade a également confirmé l’arrivée de navires militaires américains — le Stockdale, le Stone et le Diligence — dans le cadre de l’Opération Southern Spear. Selon l’ambassade, ce déploiement met en lumière l’engagement ferme des États-Unis en matière de sécurité, de stabilité et d’un avenir plus porteur d’espoir pour Haïti, réaffirmant la coopération entre la Marine américaine et la Garde côtière.

Ces évolutions interviennent alors que l’incertitude politique s’accentue, à quelques jours seulement de l’expiration du mandat du CPT. Le 25 janvier, le Département d’État américain a annoncé la révocation des visas de deux membres du CPT et de leurs proches, invoquant des liens présumés avec des gangs et des organisations criminelles.

Plus tôt, le CPT avait annoncé des plans visant à lancer un processus en vue de remplacer le Premier ministre Fils-Aimé dans un délai maximal de 30 jours, en proposant la nomination d’un nouveau premier ministre issu d’un gouvernement intérimaire. Les États-Unis s’étaient auparavant opposés à une telle démarche, avertissant que des changements dans la structure du gouvernement pourraient compromettre les efforts en cours pour rétablir la sécurité et la stabilité, comme l’avait déclaré le 23 janvier le sous-secrétaire d’État américain Christopher Landau.