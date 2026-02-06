Passeport expiré ? Renouvellement d’urgence disponible dès maintenant dans les aéroports de la République dominicaine

Le directeur général Lorenzo Ramírez a expliqué que ce service serait réservé aux cas exceptionnels et ne fonctionnerait pas comme un guichet ordinaire de délivrance de passeports. Son accès sera limité aux passagers qui possèdent déjà un billet d’avion acheté et qui font face à une urgence de voyage imminente.

Le dispositif sera déployé dans les aéroports les plus fréquentés du pays, notamment l’aéroport international Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), ainsi que les aéroports de Punta Cana, de Santiago et de Puerto Plata.

Ramírez a également annoncé des améliorations des délais de traitement des passeports à l’échelle nationale, précisant que les services standards privilégieront désormais la rapidité plutôt que les options premium. En conséquence, les délais d’émission et de renouvellement des passeports ordinaires passeront de cinq jours à une plage comprise entre 24 et 48 heures. Cette annonce a été faite lors de sa participation au déjeuner du Groupe Corripio Communications.

Le directeur adjoint de l’émission et du renouvellement des passeports, Edgar Díaz, a précisé que les voyageurs devront présenter une preuve de vol confirmé pour accéder au service d’aéroport d’urgence, en insistant sur le fait qu’il ne sera pas accessible aux personnes dépourvues d’une échéance de voyage imminente.

Les autorités ont également fourni des détails sur le déploiement du nouveau passeport électronique. Les demandes pour ce document nécessiteront un rendez-vous fixé au moins quinze jours à l’avance, et le processus sera officiellement lancé le 19 février.

La première phase de délivrance du passeport électronique fonctionnera exclusivement sur rendez-vous à Santo Domingo et s’étendra ultérieurement à d’autres provinces présentant la plus forte demande.