Le président Abinader rencontre la communauté dominicaine aux Émirats arabes unis







Dubai.- Le président Luis Abinader s’est entretenu avec les membres de la communauté dominicaine résidant aux Émirats arabes unis dans le cadre de sa visite officielle, menant un échange privilégié avec les habitants de Dubaï. Au cours de cette rencontre, il a réaffirmé son engagement à maintenir un contact direct avec la diaspora et a partagé des informations sur les progrès sociaux et économiques du pays. Abinader a mis en évidence les améliorations en matière de sécurité, une réduction des décès sur les routes et les avancées du système de santé publique, en rappelant que la République dominicaine figure parmi les pays les plus sûrs de l’Amérique latine et des Caraïbes.

The president emphasized the growth of key sectors such as tourism and free trade zones, along with strategic projects aimed at balanced territorial development, including the tourism transformation of Pedernales and the construction of a new port in Manzanillo. He underscored economic diversification as a pillar of sustained growth and stressed that reducing poverty remains a national priority, projecting a decrease from 25% to 17.5% by 2025. Abinader also highlighted democratic stability, freedom of the press, and the country’s role as a regional beacon of peace amid ongoing challenges, including the crisis in Haiti.

Des membres de la communauté dominicaine ont exprimé leur fierté pour leur identité culturelle et leur désir de contribuer au développement national, évoquant des questions liées à l’éducation, à l’investissement, aux exportations et à la connectivité aérienne entre la République dominicaine et les Émirats arabes unis. Abinader a confirmé que des vols directs font l’objet de discussions avec les autorités émiriennes et a décrit les progrès réalisés dans l’éducation, la formation technique et les programmes de bourses, ainsi que des initiatives dans les domaines de la technologie et de l’intelligence artificielle.