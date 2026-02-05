Des procureurs portent des accusations de terrorisme contre un ressortissant péruvien pour une fausse alerte à la bombe visant l’AILA.







Santo Domingo.- Le Parquet de la République déposera formellement des charges de terrorisme ce jeudi 5 février contre le ressortissant péruvien Ángel del Pino Cuya, également connu sous le nom de Ricardo Casas, accusé d’avoir proféré une fausse alerte à la bombe impliquant un vol commercial parti de l’aéroport international Las Américas (AILA).

L’incident s’est produit le 6 janvier 2026, lorsque l’accusé aurait passé un appel téléphonique avertissant d’un dispositif explosif suspect à bord du vol CM299 de Copa Airlines, en direction du Panama. L’alerte a contraint l’appareil à revenir à AILA, déclenchant des protocoles d’urgence qui ont paralysé les opérations de l’aéroport pendant plus de trois heures et entraîné le déroutage de plusieurs vols entrants.

Les autorités ont évacué les passagers et procédé à une inspection approfondie de l’appareil et des bagages, provoquant une alerte généralisée et nécessitant un déploiement extraordinaire de ressources de sécurité et techniques. Selon les procureurs, la fausse alerte a entraîné d’importantes perturbations logistiques et des pertes économiques, en plus d’une anxiété publique accrue.

Le Parquet demandera une détention préventive et sollicitera que l’affaire soit déclarée complexe, au motif de la gravité de l’infraction, des risques de fuite et d’entrave à la justice, d’un éventuel comportement réitéré et de son impact sur la sécurité de l’État et l’aviation civile. Les enquêteurs précisent que l’accusé avait initialement affirmé que l’information provenait d’un membre de sa famille, puis a changé sa version pour dire qu’elle avait été fournie par un ami d’un proche.

Les procureurs soutiennent que l’acte était délibéré et destiné à générer une panique collective et à perturber l’ordre public, justifiant ainsi les charges de terrorisme.