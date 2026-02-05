Navires de guerre américains arrivent dans la baie de Port-au-Prince







Port-au-Prince.- L’ambassade des États‑Unis en Haïti a annoncé l’arrivée des navires de guerre USS Stockdale, USCGC Stone et USCGC Diligence dans la baie de Port‑au‑Prince, dans le cadre de l’opération Southern Spear, une initiative régionale visant à lutter contre le trafic de drogues et à démanteler les réseaux illicites dans les Caraïbes et l’Est du Pacifique.

Dans un communiqué, l’ambassade a indiqué que ce déploiement souligne l’engagement ferme des États‑Unis envers la sécurité et la stabilité d’Haïti, réaffirmant la coopération entre la Marine américaine et la Garde côtière en vue d’un avenir plus sûr et plus prospère pour le pays. Le déplacement des navires a été ordonné par le secrétaire à la Défense américain Pete Hegseth.

L’annonce intervient dans un contexte de préoccupations sécuritaires accrues dans la capitale haïtienne. Au cours du week-end, l’ambassade des États‑Unis a publié une alerte de sécurité à la suite d’une opération menée à Port‑au‑Prince, une zone fortement affectée par l’activité des gangs. La Police Nationale d’Haïti a indiqué qu’au moins huit membres présumés de gangs ont été tués lors de l’opération, et les autorités ont saisi un fusil M16 et un fusil Kalachnikov.