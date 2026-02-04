La République dominicaine accueille le premier Congrès international sur le contrôle des nuisibles urbains







Santo Domingo.- La République dominicaine se prépare à accueillir le CIPLAG RD 2026, le premier Congrès international sur la gestion des nuisibles urbains du pays, prévu les 16 et 17 avril 2026. Cet événement est attendu comme une étape majeure dans l’amélioration et la professionnalisation du secteur de la gestion des nuisibles, tant au niveau national que régional.

Alexander Mata, président de l’Association nationale de la gestion des nuisibles urbains (ANMPU), et son conseil ont annoncé le congrès, soulignant son rôle de plateforme clé pour le partage des connaissances, des innovations et des avancées techniques dans le domaine.

CIPLAG RD 2026 réunira des experts internationaux, des entreprises leaders spécialisées dans les biocides, les technologies de surveillance avancées et des solutions innovantes de lutte contre les nuisibles en milieu urbain. Il vise à s’imposer comme le principal événement spécialisé du secteur de la gestion des nuisibles du pays.

Le congrès proposera un programme technique global, comprenant des conférences d’ouverture données par des spécialistes internationaux de renom, une exposition commerciale et technologique mettant en lumière les dernières tendances du marché, des opportunités de réseautage pour des partenariats stratégiques, ainsi que des ateliers pratiques axés sur la formation technique et les mises à jour.

Les organisateurs considèrent CIPLAG RD 2026 comme une opportunité stratégique pour positionner la République dominicaine comme un leader régional en matière de lutte professionnelle contre les nuisibles en milieu urbain, favorisant des pratiques responsables qui soutiennent la santé publique, la sécurité et la durabilité environnementale.

Destiné aux entrepreneurs, techniciens, professionnels du secteur et aux institutions publiques et privées, cet événement vise à enrichir les connaissances de l’industrie et à promouvoir le développement durable. Par le biais de cette initiative, l’ANMPU réaffirme son engagement envers l’excellence, l’innovation et la professionnalisation de la gestion des nuisibles dans le pays, invitant l’ensemble des acteurs du secteur à participer à cet événement emblématique.

