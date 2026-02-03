La police affirme que les femmes décapitées retrouvées à Elías Piña ont été tuées en Haïti







Santo Domingo.- Le porte-parole de la Police nationale, Diego Pesqueira, a précisé lundi que les meurtres des femmes haïtiennes décapitées dont les corps avaient été retrouvés à Macasías, dans la province d’Elías Piña, se seraient produits en Haïti, et que les victimes auraient ensuite été jetées dans la rivière, où le courant les a entraînées vers le territoire dominicain.

M. Pesqueira a expliqué qu’après les actes commis en Haïti, les corps ont été déposés dans le fleuve La Caña, qui marque en partie la frontière entre les deux pays. Il a ajouté qu’au moins l’un des trois cas connus a donné lieu à la récupération d’un corps sur le sol dominicain.

Le porte-parole a également confirmé que trois suspects font l’objet d’enquêtes, et qu’une personne a été arrêtée par l’Armée de la République dominicaine le 27 janvier puis remise aux autorités haïtiennes. Il a insisté sur le fait que les enquêtes se poursuivent et que la coopération entre les deux pays est essentielle, compte tenu du rôle du fleuve en tant que frontière naturelle.

Les autorités indiquent que l’identité des victimes et les circonstances exactes entourant leur décès demeurent inconnues tant que l’enquête est en cours.